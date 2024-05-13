“هنـــا” تحميل ارقام الجلوس الثانوية العامة في اليمن 2024 عبر moe-ye + مواعيد الامتحانات النهائية

نوهت وزارة التربية والتعليم في دولة اليمن عن كافة المواعيد الرسمية لامتحانات الطلاب والطالبات بالثانوية العامة، هذا بالإضافة إلى أنها بينت الطرق التي تخص الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة في اليمن بصورة إلكترونية فيكون الطالب بإمكانه معرفتها بكل سهولة ويسر أون لاين، وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.

ارقام الجلوس الثانوية العامة في اليمن 2024

لكي يتم الحصول على ارقام الجلوس للطلبة والطالبات بالثانوية العامة يتم السير على الخطوات التالية:

الذهاب الى الموقع الإلكتروني المتعلق بوزارة التربية والتعليم في دولة اليمن بالضغط على هذا الرابط.

انتقاء أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على زر الاستعلام عن أرقام الجلوس.

تدوين اسم الطالب.

كتابة تاريخ الميلاد.

انتقاء زر الاستعلام عن ارقام الجلوس.

الضغط على أيقونة استعلام، ومن ثم سوف تتمكن من التعرف على رقم الجلوس الخاص بك للدخول به إلى لجان الامتحانات.

استخراج نتائج الثانوية العامة في اليمن 2024

بإمكان الطلاب بالثانوية العامة أن يستعلموا عن النتيجة الخاصة بهم بصورة إلكترونية وهذا من خلال تنفيذ تلك الإجراءات التالية: