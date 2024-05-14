بعد إقرار صرفه رسمياً..| وزارة التموين تُحدد سعر السكر الحر ع التموين بداية من شهر يونيو 6/2024

سعر السكر الحر ع التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في الآونة الأخيرة بالإعلان عن ثبات واستقرار سعر السكر الحر، والاستمرار في صرفه بعدد من الكميات المحددة للمواطنين أصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وكان هذا بعد أن تم تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف شهر ديسمبر السابق.

سعر السكر الحر ع التموين

يتساءل بعض المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن سعر السكر الحر ع التموين، وخاصة في الوقت بعدما شهدت الأسعار استقرارا ملحوظا للكثير من المواطنين، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

تختلف وتتنوع أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والسكر الحر، وأيضا كميات السكر التي تستحقها العائلة، حيث يصل سعر السكر المدعم على البطاقة لنحو 12.60 جنيه مصري، ويستحق كل مواطن مصري على بطاقة التموين كيس واحد من السكر كحد أقصى ستة أكياس على البطاقة الواحدة.

لكن فيما يخص السكر الحر يصل سعره على بطاقة التموين لنحو 27 جنيه مصري، حيث تستحق العائلة كيس واحد من السكر في حالة كان العدد الخاص بأفراد العائلة أقل من 4 أشخاص، وتستحق 2 كيس من السكر الحر، إذا كان عدد الأشخاص أربعة فأكثر.

وزارة التموين والتجارة الداخلية تستكمل صرف السلع التموينية الخاصة بشهر مايو لعام 2024 بواسطة 40000 منفذ بقال تمويني، وذلك بالتوازي مع صرفها من فروع المجمعات الاستهلاكية للأشخاص الذين يحملون بطاقات التموين الذين يصل عددهم نحو 21 مليون بطاقة.

أسعار مقررات شهر مايو التموينية

هناك عدد من الأسعار المختلفة التي تم تطبيقها على كافة المقررات التموينية الخاصة بشهر مايو الحالي لعام 2024، وهذه الأسعار جاءت على النحو التالي: