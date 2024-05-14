الان استعلم.. نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم دور اول عبر موقع نتائجنا الرسمي في عموم المحافظات

نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم، قريبا من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم من قبل وزارة التربية العراقية بعد أن ينتهي الطلاب من أداء الامتحانات في كافة المدارس، حيث كشفت الجهات المختصة أن نتائج الثالث متوسط 2024 سوف تعلن في اسرع وقت في ظل أن أعمال التصحيح لأوراق الاجابات تتم أولا بأول من قبل السادة المصححين في كافة الكنترولات، واليكم كيفية تحميل كشوف نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا الوزاري بخطوات بسيطة.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح في نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، نظرا لحرص الوزارة أن تكون الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط في كافة المواد الدراسية ووفقا لما تم تدريسه في المناهج الدراسية ليحصل كل الطلاب على درجات مرضية، واليكم رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

قم بالدخول إلى قسم نتائج الطلاب.

اختر نتائج الثالث متوسط 2024.

حدد اسم المحافظة التي تعيش فيها “نينوى، بغداد، الكرخ، الأنبار، النجف، …”.

الآن اضغط على كلمة “تحميل” الموجودة بجوار اسم محافظتك في حالة تم اعتماد النتيجة.

الآن ستبدأ الملفات في التحميل على جهازك بصيغة pdf.

قم بفتح الملفات والبحث عن اسمك لتتعرف على درجاتك ومجموعك الكلي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

وقد احضرنا لكم رابط نتائج الثالث متوسط 2024 خلال السطور الماضية لتتمكنوا من معرفة النتيجة والاطلاع على كافة الدرجات في جميع المواد في حالة تم اعتمادها من قبل السيد الوزير، وستقوم الوزارة أيضا بارسال الكشوف إلى المدارس ليتم تعليقها في الفناء ويتمكن كل شخص من معرفة مجموعه الكلي، كما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

خلال الأيام القادمة سوف تقوم وزارة التربية العراقية بالاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم بشكل الكتروني عبر المواقع الرسمية، وكذلك من خلال المدارس.