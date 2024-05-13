استعدلها حالًا “نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024” بدون رقم امتحاني .. عموم المحافظات

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الماضية عن الانتهاء من تصحيح جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي وسيتم رصد جميع درجات الطلاب الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وكذلك موقع نتائجنا الخاص بظهور نتائج الامتحانات في العراق ، ويترقب جميع الطلاب موعد ظهور النتائج في قلق وخوف.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

يترقب جميع طلاب السادس الابتدائي وجميع أولياء الأمور في العراق ظهور نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 ويستطيع جميع الطلاب في كافة المحافظات العراقية الحصول على النتائج الكترونيًا عبر موقع نتائجنا بصورة سهلة فور الانتهاء من رصد الدرجات وظهور النتائج رسميًا عبر موقع نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا. قم بالدخول عبر “نتائج السادس الابتدائي 2024”. ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة. ثم اضغط على”عرض النتائج”.

موعد اختبارات السادس الاعدادي في العراق 2024

يبحث الكثير من طلاب السادس الابتدائي في العراق عن موعد بداية امتحانات نهاية العام وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موعد بداية امتحانات السادس الاعدادي في العراق وذلك يوم الأحد الموافق الثاني عشر من مايو الجاري وتستمر امتحانات السادس الاعدادي في العراق لمدة أسبوع كامل حتى يوم الثامن عشر من مايو 2024 وعلى جميع الطلاب الاستعداد جيدا خلال الفترة الحالية لأداء الامتحانات بتفوق ونجاح والحصول على أعلى الدرجات.