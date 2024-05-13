دولارات وذهب في انتظارك.. الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 والمشاركة في 3 سحوبات حتى 30/5

من المسابقات العالمية التي يبحث الكثيرون عنها وخصوصًا من العالم العربي هي مسابقة الحلم التي يُقدمها الإعلامي مصطفي الأغا، وباستمرار نجد البحث قائم عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك في هذه المسابقة، وذلك من كل الدول العربية، تقرير كامل حول هذا الأمر، فكونوا معنا.

الاشتراك في مسابقة الحلم كيف؟

ضمن المسابقة الرائجة في وقتنا الحالي هي مسابقة الحلم، والتي تمنح سعداء الحظ أموال طائلة تصل إلى مبلغ مليون دولار أمريكي، كما أنه أحيانًا تكون الجوائز عبارة عن ذهب، ويمكن بكل سهولة الاشتراك في المسابقة من خلال كبسة زر برسالة واحدة فقط، حيث الخطوات كالتالي:

يُرسل المشترك رسالة نصية وبها كلمة reve أو Dream أو حلم على رقم البلد المخصص لبلدك.

يمكن إرسال رسالة أيضًا بها انضم أو join.

علمًا بأن الرسالة تشمل الإجابة على سؤال مسابقة الحلم، وكلما شاركت برسائل وإجابات صحيحة، تزيد فرصتك بالفوز في المسابقة.

جوائز مسابقة الحلم 2024

وضحنا لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، بجانب ذلك وضحنا لكم الأرقام الخاصة ببعض الدول العربية، والذي يمكن إرسال الرسائل على هذه الأرقام والاشتراك بالمسابقة، وعن الجوائز، فالمسابقة تُقدم عدد من الجوائز القيمة والتي كالتالي:

مليون دولار أمريكي.

100 ألف دولار أمريكي.

كيلو ذهب.

علمًا بأن هذا العرض متاح حتى يوم 30 من شهر مايو الجاري، وبالمشاركة قد تكون دخلت في ثلاث سحوبات وليس سحب واحد فقط، أي متاح لك الفوز بأكثر من جائزة، فسارعوا واشتركوا في المسابقة ولا تفوتكم تِلك الجوائز القيمة.