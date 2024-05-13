شرط واحد أساسي !! شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 للحصول على 800 دينار شهريًا

تبحث الكثير من النساء في الجزائر خلال الساعات الأخيرة الماضية عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024 حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن بداية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت إلكترونيًا عن طريق موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر ، وتسعى الحكومة الجزائرية إلى توفير الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها الكثير من النساء الاتي لا يمتلكن عمل خاص أو دخل شهري مستمر خاص بهم طوال السنوات الاخيرة الماضية.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

أعلنت الحكومة الجزائرية عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عن شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت والتي يجب الالتزام بها لضمان قبول الحصول على المنحة.

أولًا يجب أن تكون المواطنة جزائرية.

يجب أن تكون المتقدمة للحصول على المنحة مقيمة في الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يكون لا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام.

يجب أن لا تمتلك المواطنة دخل شهري ثابت.

يجب أن تعول لأطفالها.

المستندات المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

بعد التعرف على شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت تبحث الكثير من المواطنات الجزائريات عن المستندات المطلوبة في التسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت وهي كالتالي: