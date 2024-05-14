من خلال هذا المقال ستتعرف على موعد وجدول امتاحانات الثانوية العامة جميع الشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية 2024، باقتراب نهاية العام الدراسي لعام 2024، قامت وزارة التعليم بإصدار البيان الرسمي الذي يتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي لجميع الشعب العلمية والأدبية. وضمن هذا الجدول، حرصت الوزارة على تحديد مواعيد الامتحانات للمواد الغير مضافة بالإضافة إلى المواد الأساسية المضافة.

موعد وجدول امتاحانات الثانوية العامة جميع الشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية 2024

دق ناقوس الخطر إستعد، موعد وجدول امتاحانات الثانوية العامة جميع الشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية 2024، وتبدأ إمتحانات الثانوية العامة يوم الثاني والعشرون من يونيو القادم، إليك جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 لثلاث شعب مختلفة:

شعبة أدبي:

– السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

– الجمعة 29 يونيو 2024: التاريخ.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: الجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: علم النفس والاجتماع.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الفلسفة والمنطق.

شعبة علمي علوم:

– السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

– الجمعة 29 يونيو 2024: الفيزياء.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء.

شعبة علمي رياضة:

– السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية.

– الجمعة 29 يونيو 2024: الفيزياء.

– السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

– السبت 13 يوليو 2024: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

– السبت 20 يوليو 2024: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

جدول إمتحانات الثانوية العامة 2024

وبعد أن توصلنا معا إلي إستعد، موعد وجدول امتاحانات الثانوية العامة جميع الشعب علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية 2024، نصل بكم الآن إلى ما يخص جدول الثانوية العامة 2024، وتميزت جدول الامتحانات بتوزيع مواعيد الاختبارات بشكل متزن ومنطقي، حيث تم تخصيص فترات زمنية محددة لكل مادة وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وسلاسة. ولاقت هذه الخطوة استحسان الطلاب وأولياء الأمور حيث تمكنوا من تنظيم جداولهم الدراسية بشكل أفضل والتحضير بشكل ملائم للاختبارات.