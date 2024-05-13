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سجل وهتقبض ألف جنيه شهري.. التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بالخطوات أون لاين وشروط الحصول عليها 2024
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
منحة العمالة الغير منتظمة، أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة هامة لدعم العمالة غير المنتظمة، وهي منحة العمالة غير المنتظمة أي الأشخاص العاملين أعمال حرة لا تندرج تحت القطاعات الحكومية أو الخاصة ولا تنطبق علي أعمالهم القوانين واللوائح المعروفة و تهدف هذه المنحة إلى مساعدة هذه الفئة من العمال، الذين يعانون من ظروف عمل صعبة وانعدام الأمن الاجتماعي، من خلال تقديم دعم مالي لهم حيث يتم تقديم مبلغ مالي كل شهر لهؤلاء الأشخاص ما دامت الشروط تنطبق عليهم الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة عن المنحة.
شروط الحصول على المنحة
قامت وزارة القوى العاملة بتحديد الفئات المستحقة للحصول على المنحة:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يزيد عمره عن 60 عامًا.
- ألا يكون له دخل ثابت من أي جهة.
- ألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.
- ألا يكون له أي معاش من أي جهة.
- أن يكون مستقر في جمهورية مصر العربية.
التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة
لكي يتم التسجيل في المنحة المقدمة من وزارة القوى العاملة لابد أن يتم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.
- الضغط على أيقونة منحة العمالة غير المنتظمة من الرئيسية الخاصة بالموقع.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والاسم، والمهنة، والحالة الاجتماعية، والعنوان، ورقم الهاتف.**
- تحميل المستندات المطلوبة، مثل شهادة قيد حياة، ومستند يُثبت عدم وجود دخل ثابت، وتعهد بعدم العمل في القطاع العام أو الخاص.**
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
- إرسال الطلب.
- انتظار الموافقة على الطلب.
- قيمة المعاش 1000 جنيه يتم صرفها بشكل شهري.