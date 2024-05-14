ممنوعات يا صاحبي..سعر عربية فيات فابريكه بحالة الزيرو في السوق المصري..اشتريها دلوقتي من غير أوفر برايس

سعر عربية فيات فابريكه، تعتبر سيارة فيات فابريكه من اشهر وأهم السيارات الموجودة في تاريخ السوق المصري على الإطلاق، والتي مكثت قوية لفترة طويلة من الزمن ويتم تداولها في سوق السيارات الجديدة والمستعملة، والتي لا تزال حتى وقتنا الحالي تحظى بإقبال كبير من قبل اصدارات الصانع الإيطالي العريق Fiat.

سعر عربية فيات فابريكه

يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء العالم عن سعر عربية فيات فابريكه، حيث يرغبون في معرفة الأسعار الخاصة بها سواء كانت السيارة جديدة أو مستعملة، وجاءت هذه الأسعار على النحو التالي:

توجد سيارة فيات اكس fiat×500 فابريكة بالكامل موديل عام 2021 بسعر 1.200.000 جنيه مصري، ومتاح تقسيط جميع البنوك.

توجد سيارة Fiat Doblo MPV موديل عام 2018 بسعر يصل لنحو 490.000 جنيه مصري.

توجد سيارة فيات فابريكة 128 موديل عام 1986 مستعملة، متوفرة باللون البرتقالي بسعر يصل لنحو حوالي 29000 جنيه مصري.

مواصفات سيارة فيات فابريكة

هناك العديد من المواصفات الرائعة التي تتميز بها هذه السيارة المعروفة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تعد سيارة فيات 128 من أهم وأشهر السيارات في تاريخ السوق المصري على الإطلاق، وتتلخص مواصفاتها في النقاط التالية: