اتفرج ببلاش .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي مجانًا 18 مايو 2024 الدوري المصري

ازدادت عمليات البحث في الساعات الاخيرة الماضية من قبل العديد من جماهير النادي الأهلي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي حيث من المحدد أن يخوض النادي الأهلي مباراته القادمة أمام الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا يوم الاحد القادم الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري ، وتعتبر هذه المباراة من أهم وأقوى مباريات البطولة ويترقب الجماهير موعد المباراة بكل شغف لمتابعة الأحداث الكروية التي تحدث خلال المباراة من لاعبي كلا الفريقين وخلال السطور التالية نكشف عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الترجي عبر قناة بين سبورت الرياضية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي والشرق الأوسط ، كما تشاهدون المباراة القادمة بين الأهلي والترجي التونسي والمقامة في تونس عبر شاشة قناة اون تايم سبورت الارضية ، وقد تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية على حساب نظيره نادي مازيمبي ، بينما تأهل نادي الترجي التونسي بعد فوزه على نظيره نادي صن داونز الجنوب افريقي.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي

تقام مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي يوم الأحد القادم الموافق 18 مايو 2024 ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ، ومن المتوقع أن يغادر لاعبو النادي الأهلي إل تونس خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء مباريات الدوري المصري المحدد قبل لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا.