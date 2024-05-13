“كشوفات pdf” اسماء الرعاية الإجتماعية عبر مظلتي الوجبة الأخيرة molsa.gov.iq

ينتظر العديد من المواطنين العراقيين إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قوائم المستفيدين من “الوجبة السابعة” لبرنامج الرعاية الاجتماعية ويسعى الكثير منهم للتعرف على الأسماء المدرجة في هذه القوائم، والتي لم تعلن بعد وتهدف هذه الوجبة إلى توسيع نطاق المستفيدين من البرنامج، الذي يوفر دعماً مالياً للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي ومن المتوقع أن تتيح الوزارة للمواطنين إمكانية الاطلاع على هذه القوائم فور الإعلان عنها عبر قنواتها الرسمية.

أسماء المشمولين بالوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية

يسود ترقب كبير بين المواطنين العراقيين مع اقتراب موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية وتشير التوقعات إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستكشف عن هذه القوائم خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقعها الرسمي وتأتي هذه الوجبة بعد طول انتظار من قبل المتقدمين، حيث تأخرت بشكل ملحوظ عن الوجبات السابقة وقد أكدت الوزارة حرصها على الإعلان عن الأسماء في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال كشوفات تتيح لكل متقدم معرفة ما إذا تم قبوله في هذه الوجبة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

استعلم أسماء المشمولين

لمعرفة ما إذا كان اسمك مدرجًا ضمن المستفيدين من الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية، اتبع الخطوات البسيطة التالية: