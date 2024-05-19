لو مش قادر تكمل في الشغل ..خطوات الحصول على المعاش المبكر 2024 في قانون المعاشات الجديد

خطوات الحصول على المعاش المبكر للأشخاص الراغبين في تسوية معاشهم، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن يمكن الحصول على المعاش المبكر دون الوصول لعمر ال 60 عامًا ولكن يلزم أن تنطبق بعض الشرَط والضوابط في الشخص الراغب بتقديم التسوية، كما قامت التأمينات الاجتماعية بتوضيح أن تقديم طلب المعاش المبكر يعني أن الشخص قد انهي فترة عمله في المؤسسة.

خطوات الحصول على المعاش المبكر

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية شروط المعاش المبكر، وتكون هذه الشروط كالتالي:

إذا قدم الشخص على تسوية معاش قبل إتمامه عمر ال 60 عامًا فإنه يحصل على 50% من أجر التسوية الأخيرة.

يحصل الشخص على ما يقرب من 65% من الأجر ويكون هذا الحد الأدنى من تاريخ الاشتراك في استحقاق المعاش.

وصول الشخص إلى مدة اشتراك بالتأمينات تصل إلى 20 عامًا ومن الممكن أن تزيد وتصل إلى 25 عامًا بدء من يناير 2025.

شروط تسوية المعاش المبكر

هناك بعض الشروط لموظفي القطاع الخاص الراغبين في الحصول على تسوية لمعاشهم، وتكون الشروط كالآتي: