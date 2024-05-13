رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

بعدما أعلنت وزارة الداخلية برئاسة اللواء “محمود توفيق” عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها ، والأشخاص الراغبين في التقديم لإجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن 2024، من الذكور وتعد هذه الدفعة العاشرة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في معهد معلوني الأمن 2024 والشروط اللازمة…..

شروط التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024

وكانت وزارة الداخلية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المواطن مصري الجنسية .

ألا يقل سن المتقدم عن 19 عام ولا يزيد عن 25 عام.

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون الشخص المتقدم حسن السمعة .

ألا يكون للمتقدم سجل جنائي .

ألا يكون المتقدم تم فصله من المدرسة الإعدادية

أن يجتاز المتقدم اختبارات اللياقة الصحية والبدنية .

ألا يكون مجند بالقوات المسلحة أو الشرطة المصرية.

ألا يكون المتقدم متزوج أو سبق له الزواج من قبل.

موعد التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024

وأعلنت وزارة الداخلية عن موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 والذي من المقرر أن يبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2924، وأشارت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التتقديم للمعهد من خلال الرابط الالكتروني والإطلاع على موعد الإختبارات التي من المقرر أن تبدأ في 25 مايو الجاري.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024