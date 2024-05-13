متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؟ .. المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح بالتفصيل

تفصلنا الان أيام قليلة وتأتي وقفة عرفات لعام 1445 هجرية وأول ايام عيد الاضحى المبارك ويتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن موعد وقفة عرفات لعام 2024 وعن أول ايام عيد الفطر المبارك وعدد الإجازات على المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وعلى العاملين بالقطاع الخاص والعام بالدولة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع التفاصيل التي تخص موعد عيد الاضحى المبارك 2024 في مصر تابعوا معي.

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر؟

تم الاعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية إن عيد الأضحى المبارك في مصر سوف يكون مع بداية شهر ذي الحجة يوم 1 ذو الحجة لعام 1445 هجرية وفي مصر سوف يوافق هذا اليوم يوم الاثنين الموافق 7 يونيو لعام 2024 حيث يستعد المصريون للعادات والتقاليد التي يؤدونها في عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر من أجمل الأعياد التي تمر عليهم وهو من أطول الأعياد اربع ايام بالإضافة الى يوم وقفة عرفات الذي يعتبر من الأيام المباركه لدى المسلمين.

موعد وقفة عرفات

يريد عدد كبير جدا من المسلمين في العالم والاطلاع على موعد وقفة عرفات التي تعتبر من الأيام المباركة لديهم حيث أن المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلم بالفعل عن موعد وقفة عرفات لعام 2024 والتي من المفترض أن تكون يوم السبت الذي سوف يوافق يوم 15 يونيو لعام 2024 وبالتالي يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم 16 يونيو لعام 2024.