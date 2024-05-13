الدعم السكني في المملكة 1445!! ما بين التقديم الجديد وأسباب وقف الصرف للبعض

توضح وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية الحالات التي يمكن فيها إيقاف صرف الدعم السكني للمستفيدين، حيث تهدف الحكومة السعودية إلى تحسين جودة المعيشة وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج للمواطنين، بما في ذلك الدعم السكني.

حالات إيقاف الدعم السكني عن المستفيدين

وتشمل تلك الحالات الخاصة بوقف الدعم السكني ما يلي:

تسديد التمويل مبكرًا من قبل المستفيد. إلغاء العقد من قبل المستفيد. عدم تقديم الوثائق التي تثبت ملكية المستفيد للوحدة السكنية التي تم تمويلها لمدة تزيد عن 3 سنوات. إعادة تمويل المستفيد للوحدة السكنية. مرور أكثر من 3 سنوات على إتمام البناء. عدم سداد الدفعة الشهرية المستحقة للمستفيد.

شروط الحصول على الدعم السكني

أن يكون المتقدم من جنسية سعودية ومقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. أن لم يستفد المتقدم من برنامج الدعم السكني في السابق. أن يكون عمر المتقدم أقل من 25 عامًا عند تقديم الطلب. أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 300 ريال سعودي.

موعد صرف الدعم السكني من كل شهر

يتم صرف الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هذا اليوم عطلة أو إجازة رسمية في المملكة، إذا كان يوم 24 عطلة أو إجازة، يتم صرف الدعم في اليوم العمل الذي يسبق العطلة.

الهدف من برنامج الدعم السكني

يهدف برنامج دعم الإسكان في المملكة العربية السعودية إلى تقديم المساعدة المالية للمواطنين السعوديين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية ودعم رؤية البلاد لعام 2030، وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية:

أنواع الدعم السكني: يشمل برنامج الدعم السكني أنواع مختلفة من المساعدات مثل القروض المدعومة والمنح والوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان. معايير الأهلية: بالإضافة إلى الشروط المذكورة سابقًا، هناك معايير استحقاق أخرى للحصول على الدعم السكني، وقد تشمل هذه عوامل مثل حجم الأسرة ومستوى الدخل وقدرة مقدم الطلب على سداد القرض. عملية التقديم: يمكن للأفراد المهتمين التقدم بطلب للحصول على الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان أو المكاتب المخصصة لذلك، يتطلب الطلب عادةً تقديم معلومات شخصية، وإثبات الجنسية السعودية، ووثائق الدخل، وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.

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