شفرات لعبة جاتا سان اندرس بتحديث جديد كليا .. وقتك كله عليها من الجمال والاختلاف

تعد لعبة جاتا من أشهر ألعاب الفيديو ولذلك يبحث عدد كبير من اللاعبين عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس، وذلك لاستخدامها في جعل اللعبة اكثر متعة، واكثر إثارة، ولكن على اللاعب معرفة أن الشفرات تمنعه من الفوز في الكؤوس داخل اللعبة، وقد تم تحديث اللعبة في الفترة الأخيرة وهي نسخة ريماستر، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا لم يؤثر اطلاقا على عمل الشفرات، داخل اللعبة فالشفرات تعمل في نسخة الريماستر، و النسخة الكلاسيكية.

شفرات لعبة جاتا سان اندرس

على الرغم من أن إستخدام شفرات لعبة جاتا سان اندرس يحرم اللاعب من الفوز بالكؤوس، ولكن ذلك لا يعد مشكلة، وخاصة للاعبين الراغبين في المتعة والإثارة أو من قد أنهوا اللعبة من قبل و تتمثل شفرات جاتا قي التالي:

الشفرة التي تمكنك من الحصول على سيارة وصحة ومال ودرع هي HESOYAM.

الشفرة التي تمكنك من الحصول على مقدار لا ينتهي من الصحة هي BAGUVIX.

الشفرة التي تمنحك مجموعة الأسلحة واحد LXGIWYL.

اما الشفرة التي تمكن اللاعب من الحصول على مجموعة الأسلحة 2 هي PROFESSIONALSKIT.

الشفرة التي تعطيك مقدار لا نهائي من الأسلحة، ويمنع التلقين هي FULLCLIP.

كيفية إدخال الشفرة

حتى يتمكن اللاعب من إدخال شفرات لعبة جاتا سان اندرس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: