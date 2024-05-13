“تحديث خيالي ⚓🔥” تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 3.2 PUBG MOBILE للأندرويد والآيفون.. الموعد وأهم مميزات التحديث الجديد

أعلنت الشركة المطورة للعبة PUBG MOBILE عن وجود تحديث ببجي موبايل الجديد 3.2، والذي من المفترض أن يضيف للعبة مجموعة مختلف من أماكن المغامرة، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات والأسلحة القوية، مع الكثير والكثير من المميزات التي ستبهر اللاعبين، وهذا ما جعل جميع اللاعبين يبحثون عن موعد إصدار هذا التحديث ويترقبون بفارغ الصبر، وسوف نتعرف في السطور القادمة على موعد نزول التحديث المنتظر بالإضافة إلى طريقة تثبيت التحديث على الهاتف المحمول.

تحديث ببجي موبايل الجديد 3.2

نوهت الشركة المطورة للعبة ببجي عن أن التحديث المرتقب 3.2.0 PUB MOBILE سوف يتم إصداره بداية من يوم 14 و 15 من شهر مايو الجاري 2024، وقد تم إطلاق اسم “المتحولون” على هذا التحديث، ويحمل هذا التحديث في ثناياه العديد من الأشياء، ومنها:-

الحصول على مسدس مغناطيسي يمكن اللاعب من الحصول على الآلات والمعدات والأدوات المختلفة الموجودة في PUBG.

اضافة ميزة استدعاء نفسك من خلال أداة جديدة.

وجود طاقم حديث من السيارات والمركبات يمكن للاعب أن يقوم بتغييرها الطائرة والتحليق بها.

هناك خاصية يمكن من خلالها تزويد طائرة هليكوبتر والتحليق بها والوصول لأي مكان يرغب به في اللعبة.

حقيبة الطيران تساعد اللاعب في التنقل السريع.

ومن أكثر الأشياء المنتظرة هو اضافة مدينتان جديدتان للمغامرة.

إضافة مود جديد وهو يسمى المترو الملكي.

إضافة السفينة الحديدة الممتازة.

تحميل التحديث الجديد من ببجي موبايل 2024

بعد أن ذكرنا موعد نزول تحديث ببجي موبايل الجديد 3.2 ننتقل للحديث عن كيف يمكن تحميل هذا التحديث وتثبيته: