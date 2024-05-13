هات شوال ولم فيه الزيادة الجديدة “تاريخ إيداع رواتب شهر مايو 2024” + قيمة الزيادة المقررة

يتساءل قطاع كبير جدا من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الدولة عن تاريخ ايداع رواتب شهر مايو لعام 2024 حيث ان وزارة المالية قامت بالاعلان انها تتجهز الآن لصرف الرواتب عن شهر مايو في جميع الوزارات والهيئات التابعة لها حيث انها قامت بالاعلان انه تم تحديد خمس ايام يمكنهم صرف الرواتب لجميع العاملين ويتم تقاضي المتأخرات لمدة ثلاثة ايام من نفس الشهر ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على التاريخ المحدد لإيداع رواتب شهر مايو لعام 2024 تابعوا معي.

تاريخ إيداع رواتب شهر مايو 2024

تم الاعلان من قبل رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية شريف خيري أنه تم صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة عن شهر إبريل عام 2024 يوم 21 ابريل واعلن ايضا انه تم صرف المتأخرات يوم 4 أبريل وسبعة ابريل و 8 أبريل عام 2024 ومرتبات شهر مايو سوف يتم صرف المتأخرات بها يوم 8 مايو يوم 9 مايو يوم 12 مايو ويتم صرف المرتبات يوم 23 مايو لعام 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

يمكن لجميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والعام في الدولة الاطلاع على الأماكن التي يمكنهم من خلالها صرف المرتبات في كل شهر من خلال النقاط التالية: