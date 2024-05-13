WANASAH TV أغلى وأحلى قنوات الأطفال “تردد قناة وناسة 2024”.. نزلها عندك حالًا

قناة وناسة من أهم قنوات الاطفال في الوطن العربي خلال الشهور الأخيرة الماضية وتحظى بنسب مشاهدة عالية بين جميع أطفال الوطن العربي ولهذا نكشف اليوم عن تردد قناة وناسة 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات ، وتعرض قناة وناسة العديد من المحتو الشيق والترفيهي للأطفال الصغار والكبار ، ويحب الآباء والأمهات قناة وناسة لما تقدمه من محتوى تعليمي وتثقيفي مميز للأطفال في الأعمار السنية المختلفة ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة وناسة 2024.

تردد قناة وناسة 2024

لمتابعة العديد من أغاني الأطفال الترفيهية المميزة يمكنكم متابعة تردد قناة وناسة 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وتهتم قناة وناسة بعرض العديد من البرامج التعليمية المختلفة التي تساهم في تكون وعي الاطفال في المراحل الهمرية الصغيرة ، كما توجد العديد الاغاني والرسوم المتحركة بالألوان المختلفة ويمكنكم مشاهدة قناة وناسة على مدار اليوم عبر التردد التالي :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11559

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6\5

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11270

الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3\4

أغاني قناة وناسة الجديدة 2024

قامت قناة وناسة بعرض العديد من الاغاني والفيديو كليب والعديد من الرسوم المتحركة الجديدة عبر شاشتها التي تبث عل مدار اليوم ، حيث يمكنكم مشاهدة أغنية “حرامي سرق لولو”والذي يعتبر من أشهر اغاني قناه وناسة والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع يويتوب ، وأغنية “وناسة وناسة”.