«الوجبة السابعة».. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

في الوقت الحالي، يتصدر البحث على محركات البحث في العراق خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، حيث ينتظر جميع المستفيدين بشغف إعلان الأسماء، تمت مراجعة جميع طلبات المتقدمين من قبل الوزارة، وتم تحديد من يستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، من خلال هذا المقال، سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن المستحقين لدعم الرعاية الاجتماعية مع ذكر الشروط الضرورية التي يجب توفرها لكل متقدم.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024:

الدخول إلى منصة “مظلتي“.

ثم يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية من القائمة المنسدلة.

ثم يتم اختيار خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

إدخال معلومات المحافظة التي يقيم فيها الفرد، ورقم الوجبة المراد الاستعلام عنها (الوجبة السابعة).

ثم يتم إدخال رقم الهوية الشخصية.

النقر على خيار “استعلام”.

كما سيتم عرض جميع أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية، ويمكن تنزيل الملف بصيغة PDF بالنقر على خيار التنزيل.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

للانضمام إلى قائمة المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يتوجب على المواطن توافر الشروط التالية: