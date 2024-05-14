اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في ربوع محافظات العراق مظلتي الالكترونية| فايل جوجل درايف pdf

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، حيث تعد من أهم المنح التي تقدمها الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو برنامج الرعاية الاجتماعية التي يتم تقديمها على شكل مواد غذائية، وعلى الرغم من أن الأسماء لم تظهر حتى الآن إلا أن الحكومة العراقية أكدت على أنه سوف يتم صرف الدعم للمتقدمين فور الانتهاء من فحص الطلبات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يعد موضوع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من الموضوعات الرئيسية في المجتمع العراقي، حيث تقدم لهذه المنحة آلاف المواطنين، طمعا في الحصول عليها، وذلك على النحو التالي:

تقدم للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية في العراق الآلاف من المواطنين، ولكن هذا لدعم لا يتم منحه إلا للفئات المستحقة ممن تنطبق عليهم الشروط.

هناك الكثير من الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنين ولذلك تاخر صرف الدعم لهذه الوجبه.

التقديم للوجبة يكون الكترونيا.

بعد التقديم للدعم يتم النظر في الطلبات و الوقوف على أحقية المنحة من عدمها للمواطن.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

من خلال حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، نوضح لكم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والذي جاء على النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن الذي يرغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية من أصل عراقي.

كما يشترط أن يكون المواطن العراقي مقيم داخل الدولة إقامة دائمة.

يشترط أيضا أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم عدد افرادها أربعة أفراد أو أكثر.

أن تكون الأسرة قد سجلت بالفعل ضمن الضمان الاجتماعي.

كما يلزم أن لا يكون لدى المتقدم أو أسرته اي عقارات أو ممتلكات.

أن لا يكون المتقدم لديه اي سجل تجاري باسمه أو أي دخل ثابت.

خطوات الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التالية: