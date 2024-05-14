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“مجربة وآمنة💯🔥” شحن شدات ببجي 2024 مجاناً PUBG UC عن طريق الايدي من الهاتف وبدون حظر الحساب
مهما تطورت ألعاب الفيديو وتم إصدار العديد منها سوف تظل لعبة ببجي PUBG MOBILE متربعة على عرش الألعاب، حيث أنه لا يختلف اثنان على حب هذه اللعبة لما تقدمه شركة ببجي من تحديثات مسلية وتجربة مثيرة لكل من يرغب في لعب ببجي، وسوف نتحدث اليوم عن طريقة شحن شدات ببجي 2024، حيث إن الشدات مهمة جداً للاعبين وبدونها لن يكون في اللعبة أي إثارة أو تشويق، فهيا بنا نتعرف على الشدات وكيف يمكن شحنها بطريقة أمنة، ومجانية تماماً.
شحن شدات ببجي 2024 مجاناً
شحن شدات ببجي 2024 مجاناً، أعلن مطوري لعبة ببجي عن مجموعة من الشروط التي بدونها لن يتمكن اللاعب من الحصول على شحن Uc مجانية وآمنة، ومن هذه الشروط التالي:
- يجب شراء الشدات من خلال أحد المواقع الأمنة والمعتمدة من الشركة.
- هناك شحنات مجانية تقدمها الشركة للاعب بعد إنهائه مستوى اللعبة ودخوله لمستوى جديد، هذه الشدات تمنح لمرة واحدة فقط.
- الشحن من المواقع الغير موثوقة يجلب المتاعب للاعب وقد يؤدي سرقة بياناته وحظره من اللعبة.
طريقة شحن شدات ببجي 2024
الآن بإمكان جميع اللاعبين المسجلين في ببجي أن يقوموا بشحن شدات اللعبة 2024 من خلال هاتفه المحمول من خلال القيام ببعض خطوات بسيطة وسهلة، تتمثل في التالي:
- أولاً الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بالشحن «midasbuy»، وهو تابع لشركة ببجي.
- القيام بإجراءات عملية تسجيل الدخول إلى حساب ببجي عن طريق id الخاص بك.
- من ثم اختيار كمية الشدات التي يرغب اللاعب في شحنها في حسابه.
- تحديد وسيلة الدفع المناسبة له.
- من ثم سوف يطلب النظام بعد البيانات على اللاعب اكمالها للاستمرار في عملية الشحن، ومن هذه البيانات كود اللاعب.
- ثم بعد ذلك يجب النقر على أيقونة تأكيد لإكمال عملية الشحن بشكل ناجح.