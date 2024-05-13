باقي كام يوم؟!! موعد عيد الاضحى في اليمن 2024 وأهم الاحتفالات عند العرب

يتساءل كثير من الأشخاص عن موعد عيد الاضحى المبارك في اليمن 2024 بالبحث عن معرفة الموعد بالتفصيل، يرتفع من جانب المواطنين بمحركات البحث جوجل فمن المعروف أن تلك المناسبة من ضمن المناسبات المهمة التي يشعر بحلولها المسلمين بالفرح والبهجة والسعادة، وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد.

موعد عيد الاضحى في اليمن

من المقرر والمفترض أن تأتي عطلة عيد الأضحى المبارك بدولة اليمن في تلك السنة 2024 على حسب الحسابات الفلكية في يوم الأحد الذي سوف يكون موافق السادس عشر من يونيو 2024، علاوًة على أن الحكومة بدولة اليمن سوف تمنح كل المواطنين في جميع القطاعات الحكومية وأيضًا مختلف القطاعات الخاصة إجازة رسمية بحلول تلك المناسبة وتكون مدفوعة الأجر، ومن المفترض أن تبدأ في يوم السبت الذي سيكون يوافق الخامس عشر من يونيو 2024 وتكون مستمرة حتى أربعة أيام.

كيفية الاحتفال بعيد الاضحى المبارك في اليمن

من ضمن مظاهر الاحتفال بدولة اليمن كل ما يلي: