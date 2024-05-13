الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024 “هنـــا” أعرف النتيجة كام بسرعة

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج السادس الابتدائي في العراق ويريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن الاقتراب من رصد درجات الطلاب في الصف السادس الابتدائي خلال الساعات الاخيرة الماضية بجميع المدارس في جميع المحافظات العراقية ومن الجدير بالذكر أن جميع امتحانات الصفوف الدراسية في العراق للفصل الدراسي الثاني بدأت خلال الأيام الأخيرة الماضية وتنتهي خلال الاسبوع القادم وسيتم العمل على تصحيح الاختبارات خلال الأسبوع الجاري.

الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024

ازدادت عمليات البحث من قبل العديد من طلاب السادس الابتدائي عن موعد ظهور نتائج الامتحانات والتي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية خلال الساعات الأخيرة الماضية عبر موقع نتائجنا الرسمي لظهور النتائج ، ويتم العمل بشكل سريع ودقيق تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس بالعراق ويستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج السادس في العراق دور اول 2024 من خلال الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي.

ثم قم باختيار ايقونة نتائج الطلاب الدور الأول

ثم قم باختيار المحافظة التابع لها الطلاب والصف الدراسي.

ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ثم اضغط على “استعلام”.

تظهر نتيجة الطلاب في جميع المواد الدراسية.

موعد انتهاء امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس في العراق يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انتهاء امتحانات السادس الاعدادي نهاية العام الدراسي الحالي حيث من الجدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ يوم 21 مايو الجاري وتنتهي يوم الخامس من شهر يونيو 2024 وسيتم ظهور النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.