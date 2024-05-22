عربية بمكنة واحد بستم..حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك قريبا تغزو الأسواق المصرية بعد حظر استيراد قطع غيار الtoktok

علاء محمد تاريخ النشر
عربية بمكنة واحد بستم..حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك قريبا تغزو الأسواق المصرية بعد حظر استيراد قطع غيار الtoktok
حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك

حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك التي تعتبر الأنسب بدلًا من التوكتوك، حيث أن تصميمها مثالي بالإضافة إلى امتلاكها كفاءة عالية وتكون السيارة مريحة عند استخدامها ويمكن التنقل من مكان لآخر بسرعة، كما أن هذه السيارات ستكون مرخصة يعني أنها ستكون وسيلة نقل مثل سيارات الأجرة مرخصة وتحرص الدولة على جعل وسائل النقل آمنة لذلك الحل البديل للتوكتوك المعتمد من الحكومة هو بجاج كيوت.

حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك

تمتلك كيوت العديد من المواصفات المختلفة عن التوكتوك حيث أنها تعمل بمحرك ثنائي بالإضافة إلى أنها لديها حجم مثالي وتعمل بالبنزين وأيضًا الغاز الطبيعي، وتكون هذه المواصفات كالتالي:

مواصفات كيوت بديلة التُوكتوك 2024
حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك
نوع المحركرباعي الأشواط
عدد السليندرات1
المحركفردي
قوة المحرك13 حصان
عزم المحرك19.55 نيوتن متر
عدد المقاعد4
التسارع7.3 كم / ساعة
حجم البطارية60.5 كم / ساعة
مدى البطارية420 كم
الطول2752 مم
العرض1312 مم
الارتفاع1652 مم
قاعدة العجلات1925 مم
ناقل الحركةيدوي
سعة المحرك217 سي سي
سعة الخزان8 لتر
أقصى سرعة70 كم/ ساعة

معلومات عن بجاج كيوت بديلة التُوكتوك

تمتاز سيارة كيوت بالعديد من المزايا المختلفة التي يفتقد إليها التوكتوك، وتكون هذه المزايا كالتالي:

معلومات عن بجاج كيوت بديلة التُوكتوك
معلومات عن بجاج كيوت بديلة التُوكتوك
  • تعتبر من السيارات ذات الاستخدام النظيف لذلك فهي صديقة للبيئة.
  • محركها يكون ثنائي حيث يعمل بكلًا من ( البنزين/ أو الغاز الطبيعي).
  • تكلفة التشغيل بالإضافة إلى النقل تكون قليلة.
  • سريعة أثناء السير بالإضافة إلى أنها خفيفة الحركة.
  • يحصل مشتريها على ضمان يصل إلى عام.
  • سعر السيارة تقريبًا يكون حوالي 200 ألف جنيهًا مصريًا.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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