عربية بمكنة واحد بستم..حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك قريبا تغزو الأسواق المصرية بعد حظر استيراد قطع غيار الtoktok

حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك التي تعتبر الأنسب بدلًا من التوكتوك، حيث أن تصميمها مثالي بالإضافة إلى امتلاكها كفاءة عالية وتكون السيارة مريحة عند استخدامها ويمكن التنقل من مكان لآخر بسرعة، كما أن هذه السيارات ستكون مرخصة يعني أنها ستكون وسيلة نقل مثل سيارات الأجرة مرخصة وتحرص الدولة على جعل وسائل النقل آمنة لذلك الحل البديل للتوكتوك المعتمد من الحكومة هو بجاج كيوت.

حجز العربية كيوت بديلة التُوكتوك

تمتلك كيوت العديد من المواصفات المختلفة عن التوكتوك حيث أنها تعمل بمحرك ثنائي بالإضافة إلى أنها لديها حجم مثالي وتعمل بالبنزين وأيضًا الغاز الطبيعي، وتكون هذه المواصفات كالتالي:

نوع المحرك رباعي الأشواط عدد السليندرات 1 المحرك فردي قوة المحرك 13 حصان عزم المحرك 19.55 نيوتن متر عدد المقاعد 4 التسارع 7.3 كم / ساعة حجم البطارية 60.5 كم / ساعة مدى البطارية 420 كم الطول 2752 مم العرض 1312 مم الارتفاع 1652 مم قاعدة العجلات 1925 مم ناقل الحركة يدوي سعة المحرك 217 سي سي سعة الخزان 8 لتر أقصى سرعة 70 كم/ ساعة

معلومات عن بجاج كيوت بديلة التُوكتوك

تمتاز سيارة كيوت بالعديد من المزايا المختلفة التي يفتقد إليها التوكتوك، وتكون هذه المزايا كالتالي: