لا تشيل هم اللي عليك وكبر مشروعك.. قروض مصرف الرافدين 25 مليون دينار لتِلك الفئات وهذه التفاصيل

واحدة من المصارف التي تقوم بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة هو مصرف الرافدين العراقي، والذي يقوم بتقديم سلفة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة من أجل استكمال بناء المشروع الخاص بهم أو بناؤه من الأساس، ونوضح لكم تفاصيل قروض مصرف الرافدين 25 مليون وكيفية التقديم عليها ومن الفئات المستحقة لتِلك القروض، فتابعوا سطورنا المُقبلة.

قروض مصرف الرافدين 25 مليون

وضح مصرف الرافدين أنه يقوم بتقديم سُلفة مُيسرة للمواطنين والمواطنات بالعراق، وتحديدًا أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث القرض لمدة ست سنوات، أي بالتقسيط المُريح، وتِلك هي تفاصيل هذه القروض:

البنك يُقدم القروض للحرفين وصغار التجار وأصحاب المحلات التجارية وأيضًا المتقاعدين وذوي المهن الأخرى الحرة.

قيمة القرض مفتوحة حتى مبلغ 25 مليون دينار عراقي.

الفائدة على القرض بنسبة 6%.

مدة القرض ست سنوات متواصلة، علمًا بأن منها مدة 6 شهور كفترة إمهال.

يتطلب منك ضامن على أن يكون: موظف عسكري أو مدني وراتبه يُصرف على المصرف. أو رهن عقار باسم مصرف الرافدين كدرجة أولى، شرط أن تُغطي قيمته نسبة 25% من قيمة القرض.



طريقة التقديم على قروض مصرف الرافدين 25 مليون

وضحنا لكم تفاصيل القروض التي أعلن عنها المكتب الإعلاني لمصرف الرافدين، وحال إن كنت من الفئات سابقة الذكر فمن الممكن التقديم من الآن، حيث التقديم كما يلي: