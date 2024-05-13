مبروك للجميع “نتائج الشهادة الابتدائية 2024 الترم الثاني” جميع المحافظات .. استعد للنتيجة

يترقب جميع طلاب الشهادة الابتدائية في جميع المدارس المصرية موعد ظهور نتائج الشهادة الابتدائية 2024 الترم الثاني حيث ينتهي الطلاب من الامتحانات خلال الأسبوع الحالي ، وسيتم رصد وتجميع درجات الطلاب في جميع المدارس خلال الأيام القليلة القادمة ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم إعلان النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ، وقد بدأت امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي يوم الأربعاء الماضي وتستمر لمدة أسبوع كامل وذلك في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

نتائج الشهادة الابتدائية 2024 الترم الثاني

خلال الأيام القليلة القادمة يستطيع الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمور لجميع مراحل التعليم الابتدائي وصفوف النقل الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية 2024 الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي وتظهر نتائج الطلاب بالألوان لتقييم نتائج الطلاب وتحصيله خلال الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي الحالي ، كما تنتهي جميع امتحانات صفوف النقل مع نهاية الاسبوع الحالي وتبدأ بعدها الاجازة الصيفية.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية 2024

بعد التعرف على موعد ظهور نتائج الشهادة الابتدائية 2024 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن خطوات الاستعلام عن النتائج الكترونيًا وذلك عبر موقع مديرية التعليم بالمحافظة التابع لها الطالب وذلك عن طريق الخطوات التالية.