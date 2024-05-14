طلّع باسبورك وانت ف بيتك..خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني من المنزل وطريقة الاستلام من المندوب أمام العمارة

خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني يعد أحد الخدمات التي وفرتها وزارة الداخلية المصرية، حيث أن الوزارة عملت على جعل عدد كبير من الخدمات تنفذ إلكترونيًا وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني وحرصت وزارة الداخلية على جعل كافة خدماتها تتم بسهولة من أجل مساعدة المواطنين في الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليه وأيضًا من أجل توفير الوقت والجهد.

خطوات استخراج جواز سفر إلكتروني

حددت وزارة الداخلية الخطوات التي يجب اتباعها في حالة الرغبة باستخراج جواز السفر، وتكون هذه الخطوات كالتالي:

زيارة بوابة وزارة الداخلية المصرية.

انقر الخدمات الإلكترونية.

اضغط استخراج (جواز السفر).

قم بإدخال البيانات التالية:

الأسم الرباعي. الرقم القومي. المهنة. محل السكن. تاريخ الميلاد. عنوان السكن. المهنة.

تحميل صورة لها المواصفات التالية: تكون 6X4. خلفية بيضاء. بدون نظارات. ملونة.

سداد الرسوم.

بعد ذلك قم بطباعة الإيصال.

الذهاب إلى مكتب الجوازات من أجل استلام جواز السفر، ويلزم عدم التأخر عن 15 يومًا وذلك حتى لا يصبح الجواز تالف ويتم إعدامه من الجهات الحكومية.

مميزات استخراج جواز السفر إلكترونيًا

تعددت المميزات التي يحصل عليها المواطنين عند القيام باستخراج جواز السفر بطريقة إلكترونية، وتكون هذه المميزات كما يلي:

سرعة الإجراءات.

توفير الوقت.

لا يتطلب وقت طويل لاستخراجه.

يمكن تعديل البيانات بسهولة، عند حدوث أي خطأ.

تعدد طرق الدفع الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

أوضحت الحكومة المصرية الأوراق التي يلزم تقديمها من أجل استخراج جواز سفر، وتكون هذه الأوراق كما يلي: