الآن كشوف.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 العراق عبر منصة مظلتي الالكترونية spa.gov.iq/umbrella في كل المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، أيام قليلة وقد تقوم وزارة العمل العراقية بكشف الستار عن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 والتي ستضم الالاف الاسر في عموم المحافظات العراقية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية شبكة أمان وحماية للمواطنين من تداعيات الظروف الاقتصادية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا، ليوفر لهم دعم مالي يمكنهم من شراء كافة الاحتياجات التي يريدونها، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي بسهولة فور أن يتم الكشوف السيد وزير العمل ويعلن عن ذلك عبر وسائل الاعلام المختلفة، حيث سيتم ارسال اسماء المشمولين وعددهم إلى الجهات المختصة لتوفير المبالغ اللازمة للصرف، وكذلك رفعها عبر المواقع الخاصة بذلك، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى ايقونة برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار اسم محافظتك، وكذلك رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

ادخل البيانات اللازمة لاتمام الاستعلام.

اضغط على كلمة “تحميل الكشوف”.

يمكنك الآن فتح الملفات والبحث عن اسمك وقيمة الدعم المخصص لك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

اما عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 التي أقرتها وزارة العمل العراقية، والتي يتم العمل وفقا لها فهي: