الرسمي والنهائي..جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي لعام 2024 +مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة

جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي لعام 2024 الذي صرحت به وزارة التربية والتعليم، حيث عملت الوزارة على وضع جدول يناسب طلاب الشعبة العلمية والادبية ويتيح للطلاب أيام مراجعة بين كل مادة وأخرى بالإضافة إلى أن الوزارة جعلت امتحانات المواد الإضافية في وقت سابق للامتحانات الأساسية التي تبدأ يوم 22 يونيو 2024.

جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد امتحانات شعبة العلمي في الثانوية العامة وفقًا لما يلي:

المادة اليوم التاريخ التربية الدينية / التربية الوطنية الاثنين 10 يونيو 2024 الإقتصاد والإحصاء الأربعاء 12 يونيو 2024 اللغة العربية السبت 22 يونيو 2024 اللغات الأجنبية الثلاثاء 25 يونيو 2024 الفيزياء السبت 29 يونيو 2024 اللغة الإنجليزية الثلاثاء 2 يوليو 2024 الكيمياء السبت 6 يوليو 2024 الجيولوجيا / الجبر والهندسة الفراغية الأربعاء 10 يوليو 2024 التفاضل والتكامل السبت 13 يوليو 2024 الأحياء / الاستاتيكا الأربعاء 17 يونيو 2024 الديناميكا السبت 20 يوليو 2024

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مطابقة لمواصفات امتحانات العام الماضي، وتكون تفاصيل النظام كالآتي:

صياغة الأسئلة تتم وفقًا للقواعد التي أقرتها الوزارة.

الأسئلة واضحة وتكون محددة ولا يوجد اسئلة اقاويل غير موضحة.

عدد الأسئلة يكون مناسب مع وقت الامتحان حتى يتيح للطلاب الوقت لكلًا من الإجابة بالإضافة إلى المراجعة.

الامتحان نظام (Open Book) الكتاب المفتوح، حيث يحصل الطلاب على كتيب خاص بالمادة عند بدء الامتحان ويعيد تسليمه بعد الانتهاء للملاحظ.

جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي

قامت وزارة التعليم بجعل جدول الثانوية العامة مناسب للشعبة الأدبية والعلمية، ويكون جدول الشعبية الأدبية كالتالي: