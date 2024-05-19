الرسمي والنهائي..جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي لعام 2024 +مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة

علاء محمد آخر تحديث
الرسمي والنهائي..جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي لعام 2024 +مواصفات الورقة الامتحانية للثانوية العامة
جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي

جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي لعام 2024 الذي صرحت به وزارة التربية والتعليم، حيث عملت الوزارة على وضع جدول يناسب طلاب الشعبة العلمية والادبية ويتيح للطلاب أيام مراجعة بين كل مادة وأخرى بالإضافة إلى أن الوزارة جعلت امتحانات المواد الإضافية في وقت سابق للامتحانات الأساسية التي تبدأ يوم 22 يونيو 2024.

جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد امتحانات شعبة العلمي في الثانوية العامة وفقًا لما يلي:

المادةاليومالتاريخ
التربية الدينية

/ التربية الوطنية

الاثنين10 يونيو 2024
الإقتصاد والإحصاءالأربعاء12 يونيو 2024
اللغة العربيةالسبت22 يونيو 2024
اللغات الأجنبيةالثلاثاء25 يونيو 2024
الفيزياءالسبت29 يونيو 2024
اللغة الإنجليزيةالثلاثاء2 يوليو 2024
الكيمياءالسبت6 يوليو 2024
الجيولوجيا

/ الجبر والهندسة الفراغية

الأربعاء10 يوليو 2024
التفاضل والتكاملالسبت13 يوليو 2024
الأحياء /

الاستاتيكا

الأربعاء17 يونيو 2024
الديناميكاالسبت20 يوليو 2024
جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي
جدول امتحانات تالتة ثانوي علمي

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التعليم المصرية أن امتحانات الثانوية العامة ستكون مطابقة لمواصفات امتحانات العام الماضي، وتكون تفاصيل النظام كالآتي:

  • صياغة الأسئلة تتم وفقًا للقواعد التي أقرتها الوزارة.
  • الأسئلة واضحة وتكون محددة ولا يوجد اسئلة اقاويل غير موضحة.
  • عدد الأسئلة يكون مناسب مع وقت الامتحان حتى يتيح للطلاب الوقت لكلًا من الإجابة بالإضافة إلى المراجعة.
  • الامتحان نظام (Open Book) الكتاب المفتوح، حيث يحصل الطلاب على كتيب خاص بالمادة عند بدء الامتحان ويعيد تسليمه بعد الانتهاء للملاحظ.
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي

قامت وزارة التعليم بجعل جدول الثانوية العامة مناسب للشعبة الأدبية والعلمية، ويكون جدول الشعبية الأدبية كالتالي:

المادةاليومالتاريخ
التربية الدينية

/ التربية الوطنية

الاتنين10 يونيو 2024
الإقتصاد والإحصاءالأربعاء12 يونيو 2024
اللغة العربيةالسبت22 يونيو 2024
اللغات الأجنبيةالثلاثاء25 يونيو 2024
التاريخالسبت29 يونيو 2024
اللغة الإنجليزيةالثلاثاء2 يوليو 2024
الجغرافياالسبت6 يوليو 2024
علم النفس والاجتماعالأربعاء10 يوليو 2024
الفلسفة والمنطقالأربعاء17 يونيو 2024
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علاء محمد

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