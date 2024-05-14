“لولو الشطورة”.. تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات والعرب سات وأهم أناشيد الصغار المتوفرة على القناة

تردد قناة وناسة 2024، استمتعوا بأجواء ترفيهية وتعليمية مميزة مع قناة وناسة، حيث تنتظركم مجموعة متنوعة من البرامج التي تثري مخيلة الصغار وتطلعاتهم، اكتشفوا عالمًا مليئًا بالمرح والتعلم من خلال الأنشطة المثيرة والمسلية التي تقدمها القناة، وترسخوا القيم الأخلاقية والعلمية بطريقة ممتعة ومحفزة، لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بأجمل الأغاني الشيقة والبرامج الممتعة التي تنمي مهارات الصغار وتفتح آفاقهم نحو عالم الإبداع والمعرفة، اضبطوا تردد قناة وناسة على أجهزة التلفاز الخاصة بكم، ودعوا أطفالكم يستمتعون بساعات من البهجة والمرح في كل لحظة.

تردد قناة وناسة 2024

يسرنا أن نقدم لكم فرصة الاستمتاع بالألحان الرائعة والموسيقى الجذابة التي تُبث عبر قناة وناسة الفضائية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها، كل ما عليكم هو ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد والاستقطاب المحددين على القمر الصناعي نايل سات.

لمتابعتنا عبر نايل سات:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

وإذا كنتم من متابعي قناة وناسة الفضائية على عرب سات، يمكنكم استقبال البرامج والأغاني عبر التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أناشيد الصغار المتوفرة على قناة وناسة

قناة وناسة الفضائية تُقدم لكم مجموعة غنية من الألحان والأناشيد التي تعزز القيم والأخلاق في قلوب الصغار، في السطور التالية، سنلقي نظرة على بعض من هذه الأغاني التي تعرضها القناة على شاشتها: