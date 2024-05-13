مصاري وفرحة للمغاربة!!.. موعد زيادة الأجور بالمغرب للقطاع العام والخاص

بعد ارتفاع الأسعار الذي طال أسعار السلع والمنتجات في المغرب يبحث عدد من المواطنين عن موعد زيادة الأجور بالمغرب، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها في شهر مايو من العام الجاري، وهذا وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل النقابات العمالية، بعد الاجتماعات التي تمت بين الحكومة المغربية وبين النقابات العمالية في الفترة الأخيرة من العام الجاري.

موعد زيادة الأجور بالمغرب

يسأل عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة الأجور بالمغرب، وحقيقة زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام والخاص في الدولة، وأيضا للمتقاعدين، وهو ما نوضحه من خلال التالي:

من جانبها أعلن ممثلي النقابات العمالية في الدولة على أنه من الممكن أن يتم الاعلان عن زيادة في الرواتب و معاشات المتقاعدين خلال شهر مايو لعام 2024.

وجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي بعد الزيادة الأخيرة التي تمت في شهر سبتمبر لعام 2023.

كما أنه من المتوقع أن تكون الزيادة في الرواتب الحكومية بواقع 1000 درهم مغربي.

بينما من المتوقع أن تكون الزيادة في القطاع الخاص بواقع 5000 درهم مغربي.

كما أنه من المقرر أن يتم اصدار قانون لإصلاح قانون التقاعد والعمل على زيادة رواتب المتقاعدين.

الاتحاد المغربي للشغل وزيادة الرواتب

وفي خلال الحديث عن موعد زيادة الأجور بالمغرب، نوضح موقف الاتحاد المغربي للشغل والذي جاء على النحو التالي: