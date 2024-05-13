عاجل..حقيقة صرف مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445.. الموارد البشرية توضح التفاصيل

هل هناك مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي، انتشرت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة عن وجود مكرمة ملكية يتم تقديمها من الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي ونظرًا لاقتراب عيد الأضحى فانتشرت الكثير من الأقاويل عن تقديم مكرمة ملكية لهؤلاء الأشخاص بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك، ولذلك عدد كبير جدا من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي يبحثون على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة هذا الأمر.

هل هناك مكرمة ملكية بمناسبة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان الاجتماعي

‏بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك ظهرت الكثير من الأخبار عن وجود مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ولكن هذا الخبر ليس له أي دليل من الصحة وأكدت الجهات المسؤولة عن برنامج الضمان الاجتماعي أن المكرمة الملكية يتم تقديمها فقط خلال شهر رمضان الكريم كمساعدة للمواطنين خلال هذا الشهر وأنه لا يوجد أي نية لتقديم مكرمة ملكية خلال عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف الدفعة 30 من الضمان الاجتماعي

‏بعد التعديلات على موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي في المملكة ‏وأصبح يتم صرف الرواتب يوم واحد في كل شهر ميلادي، ولكن الدفعة رقم 30 سوف يتم صرفها يوم اثنين من الشهر الميلادي، وذلك لأن يوم واحد في الشهر سوف يتوافق مع يوم السبت وهو إجازة رسمية في المملكة.

حالات يتم فيها وقف دعم الضمان الاجتماعي

‏هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف الراتب الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي وهي إذا تأخر الشخص عن تحديث البيانات في الوقت المحدد لها وكذلك إذا تعرض للدخول إلى السجن او انتقل للعيش في أحد دور الإيواء الموجودة في المملكة العربية السعودية.