نزلها وخليك في قلب الحدث ” تردد قناه الحدث الإخبارية 2024″ شاهد أخبار العالم وانت مكانك

تحرص قناة الحدث دائما على تغيير التردد الخاص بها حتى تمد القناة بتقنيات عالية تجعل جودة المشاهدة أفضل للمشاهد حيث انها قامت بنقل التردد الخاص بها في الاواني الأخيرة لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التردد الحالي لقناة الحدث حتى يقومون بمشاهدة القناة بدون تقطيع او تشفير حيث أن ادارة القناة اتاحت امكانية استقبال التردد الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على بيانات تردد قناة الحدث عبر القمر الصناعي نايل سات والبيانات التي تمكنكم من استقبال التردد عبر القمر الصناعي عرب سات ايضا تابعوا معي.

تردد قناه الحدث

قامت إدارة قناة الحدث بالفعل بالإعلان عن التردد الجديد الخاص بها عبر القمر الصناعي نايل سات ويمكنكم الاطلاع على جميع البيانات التي تخص التردد من خلال النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة الحدث.

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الحدث على عرب سات

قامت إدارة قناة الحدث ايضا بالاعلان عن امكانية استقبال التردد الحالي الخاص بها عبر القمر الصناعي الشهيرة عرب سات حيث انه يمكنكم الاطلاع على البيانات التي تحتاج اليها عند استقبال القناة على الرسيفر من خلال النقاط التالية: