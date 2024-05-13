أحجز وأبشر بالنجاح “عموم المحافظات في العراق” نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن نتائج الثالث المتوسط حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الاول حيث يترقب جميع طلاب الثالث المتوسط وأولياء الأمور موعد إعلان النتيجة وذلك خلال الأيام الأخيرة الماضية ، وقد انتهت جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات العراقية من تصحيح أوراق امتحانات الثالث المتوسط ، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

نتائج الثالث المتوسط

ظهرت الان نتائج الثالث المتوسط ويمكن الاستعلام عن نتيجة الطالب من خلال رقم الجلوس وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم قم بالدخول عبر ايقونة “نتائج الامتحانات”. ثم قم باختيار السنة الدراسية. ثم قم باختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من الرقم الامتحاني الخاص بالطالب. ثم قم بالضغط على عرض النتيجة. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات لجميع مواد الصف الثالث المتوسط. يمكن تقديم الاعتراضات على نتيجة الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية منذ قلقل عن الانتهاء من جميع عمليات رصد درجات الطلاب في الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق ، كما تم ظهور النتائج الاول بنجاح الأغلبية العظمى من الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية ، ومن المتوقع ان يتم ظهور نتائج الثالث المتوسط الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية.