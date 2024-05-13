شاهد مسلسل قيامة عثمان.. تردد قناة اليرموك الجديد 2024 النايل سات

تقدم قناة اليرموك العديد من المسلسلات التركية والتاريخية الأكثر فعالية، إضافة إلى أن القناة تم إنشاءها في 2012، وهي تُذيع الكثير من المسلسلات الشهيرة التي من بينها قيامة عثمان ومسلسل السلطان محمد الفاتح وكذلك صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى التي تقوم القناة بإذاعتها على مدار اليوم، ويمكنك معرفة التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة اليرموك 2024 نايل سات

وعن التردد الجديد لقناة اليرموك، فيمكنك استقبالها على العديد من الأقمار الصناعية، التي من بينها الأتي:-

القمر الصناعي لقناة اليرموك يكون النايل سات.

بينما التردد الخاص بالقناة فهو 11678.

معامل الترميز لقناة اليرموك يكون 27500.

استقطاب قناة اليرموك فهو عمودي.

ضبط تردد قناة اليرموك مسلسلات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة اليرموك مسلسلات المترجمة إلى اللغة العربية والتركية، ولمشاهدة العديد مما تقدمه القناة على مدار اليوم دون توقف، أو أن لا يمل المشاهد منها، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-