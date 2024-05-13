عروض علي هاتف سامسونج الترا (تقدر ترجعه كمان) .. فرصة ذهبية اوعي تفوتها

يعد من سلسلة الهواتف الرائدة لهذا العام من شركة سامسونج هو هاتف سامسونج الترا والذي يبحث عن عروض علي هاتف سامسونج الترا الخاصة به عدد كبير من المستخدمين، وقد تم إطلاق الهاتف في شهر يناير لعام 2024 يعد الهاتف هو المنافس لاخر إصدارات الايفون من شركة أبل، حيث جاء الهاتف بأحدث التقنيات والامكانيات العالية، من حيث الشاشة والمساحة وغيرها.

عروض علي هاتف سامسونج الترا

منذ طرح جهاز سامسونج الترا في الأسواق وأصبح الكثير من المستخدمين يبحثون عن عروض علي هاتف سامسونج الترا والتي نوضحها بالتفصيل بعد توضيح بعض الإمكانيات الخاصة بالجهاز والتي تمثل قي التالي:

شاشة الجهاز مميزة جدا حيث يصل حجمها إلى حوالي 6.8 بوصة، وتصل دقتها إلى 1440 بيكسل، بينما معدل التحديث للشاشة هو 120 هرتز.

المعالج الخاص بالهاتف للذاكرة الداخلية بسعة 12 رام جيجا بايت،

أما بطارية الجهاز فهي بسعة 5000 مللى أمبير وهي من نوعية ليثيوم ايون المعروفة بقوتها وجودتها العالية.

كما أن الجهاز يحتوي على 4 كاميرات خلفية.

سعر جهاز سامسونج الترا

مما لا شك فيه أن جهاز بهذه المواصفات التي ذكرناها يحرص عدد كبير من المستخدمين على اقتنائه لذا كان البحث عن عروض علي هاتف سامسونج الترا من أكثر عمليات البحث على جوجل وهو ما نوضحه في التالي: