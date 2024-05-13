نتيجة الحركة الانتقالية.. رابط الاستعلام men.gov.ma عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس بالمغرب

نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس 2024-2025 بالمغرب، ينتظر الأساتذة في المغرب بشغف وحماس إعلان نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس للعام الدراسي 2024-2025، حيث تحدد هذه النتائج موقع عملهم ومسار مهنيهم في الفترة القادمة للأسف، شهدت عملية الإعلان عن النتائج بعض التأخيرات، التي أثارت قلق الكثير من المعلمين.

تزايدت حالة القلق والتوتر بين الأساتذة، نتيجة للتأخير في الإعلان عن النتائج، حيث بات الانتظار مملا ومحبطا للكثيرين، وبالتالي، لجأ بعض الأساتذة إلى تقديم شكاوى إلى البرلمان المغربي، مطالبين بسرعة إعلان النتائج وتحديد المصير المهني لهم.

نتائج الحركة الوطنية الانتقالية بالمغرب

تأتي هذه الشكاوى في سياق التركيز المتزايد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين، وضمان حقوقهم المهنية والمسارات الوظيفية السليمة. ومع تطورات التعليم والتكنولوجيا، يصبح دعم المعلمين وتشجيعهم على الابتكار والتطوير أمرا حيويا لتحسين جودة التعليم رغم التأخيرات التي شهدتها عملية الإعلان، يبقى الأمل معقودا على الجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية في المغرب في الأيام القليلة القادمة، مما سيسمح للأساتذة بالتخطيط لمستقبلهم المهني بثقة ويسر.

رابط الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية

سيتم الإعلان عن نتائج حركة انتقال هيئة التدريس للعام الدراسي 2024-2025، من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر موقعها الرسمي، “موقع وزارة التربية الوطنية”، يتضمن هذا الإعلان تحويل 23642 استاذ ومعلم على مستويات تعليمية وإدارية مختلفة. وتشمل هذه الأرقام:

– 10970 استاذ ومعلم في التعليم الابتدائي.

– 8242 معلم وأستاذ في التعليم الثانوي الإعدادي.

– 4430 استاذ ومعلم في مدارس ثانوية تأهيلية.

شروط تقديم طعن على نتائج الحركة الوطنية الانتقالية

بعد إعلان نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهيئة التدريس، حددت وزارة التربية الوطنية فترة سبعة أيام لتقديم الطعون، ولكن بشرط توفر الشروط التالية: