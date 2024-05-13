“حملها pdf” اسماء كشوفات الرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

اسماء كشوفات الرعاية الإجتماعية 2024 أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الأيام الماضية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية ، الذي يعد من أهم برامج الدعم في العراق والتي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على تقديم يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 ، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة …

اسماء كشوفات الرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات العراقية

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسماء كشوفات الرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات العراقية ، والتي أعلنت عنها الوزارة حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على الأسماء الخاصة بالرعاية الإجتماعية دون الحاجة للخروح من المنزل، وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت عدد كبير من طلبات الحصول على الرعاية الإجتماعية، وأكدت أنها قانت بفحص الطلبات المقدمة وتم الموافقة على الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط الآتية:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

وألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

أما للسيدات لا تقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

كما يجب ألا يكون المواطن المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية