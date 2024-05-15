القبض لوحده 9000 جنيه.. وظائف خالية من وزارة القوي العاملة بدون خبرة للجنسين في 18 محافظة حسب هذه الاجراءات

تتكاتف كافة مؤسسات المجتمع لتوفير وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، للشباب الخريج الباحث عن العمل في كافة محافظات الجمهورية، حيث تحث الحكومة الشباب على التوجه إلى القطاع الخاص والاستفادة من كافة المميزات التي يقدمها واكتساب العديد من الخبرات المهمة، كما أن العمل في القطاع الخاص يساعد بشكل كبير على تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل اكثر واكثر للشباب.

وظائف خالية من وزارة القوي العاملة

وأما عن وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، فقد أعلنت الوزارة عن عدة وظائف في العديد من التخصصات وذلك في بعض شركات القطاع الخاص في اكثر من محافظة، وحتى أن الوظائف منها ماهو مناسب لأصحاب الهمم، وجاء ذلك على النحو التالي:

ذكرت وزارة العمل خلال النشرة الخاصة بالتوظيف التي تقوم الوزارة بنشرها في الشهر بواقع مرتين.

قد تلقت الوزارة من 59 شركة في القطاع الخاص عدد من الطلبات تقيد بتوفير عدد من الوظائف الخالية في هذه الشركات للشباب.

الوظائف تتوفر في أكثر من 15 محافظة وليس القاهرة والجيزة فقط.

كما أضافت الوزارة أن هناك عدة وظائف مناسبة لأصحاب الهمم من ذوي الاعاقات، وذلك باعتبارها جزء أصيل من المجتمع.

كما نوهت الوزارة على أن هذه الوظائف تبدأ من 3500 جنيه للرواتب وتندرج في بعض الوظائف حتى تصل إلى 15 الف جنيه مصري.

تخصصات وظائف وزارة القوى العاملة

أوضحت الوزارة بعض التخصصات المطلوبة في وظائف خالية من وزارة القوي العاملة، والتي تتمثل في التالي: