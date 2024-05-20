“غرامة السيارة هُنــا”.. غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 في العراق

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن كيفيه الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني 2024، وذلك بعد إعلان مديرية المرور العامة في العراق عن إطلاقها خدمة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني، والتي تقوم بها الحكومة العراقية لمواكبة التطور التكنولوجي ومن خلال الخطة الرقمية التي تريد تطبيقها الحكومة العراقية، والتي تسعى من خلالها الدولة إلى الاستفادة من خلال الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين داخل البلاد توفيرا للمجهود المبذول من قبل المواطنين، ونوضح في فيما يلي كافة التفاصيل الخاصة بتلك الخدمة.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الالماني

قامت مديرية المرور العامة في العراق بالإعلان عن استطاعت المواطنين إلاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الالماني حتى يتمكن المواطن من دفع قيمة الغرامة الخاصة به الموقعة على المركبة التي يمتلكها، وحتى لا يتم تطبيق غرامة على صاحب المركبة، ولكى يتمكن المواطن من معرفة قيمة الغرامة الخاصة به وطريقة السداد لتلك الغرامة يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالآتي:

أولا: الدخول إلى منصة أور الإلكترونية.

ثانيا: الولوج عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستعلم وكلمة المرور.

ثالثا: إختيار خانة إستعلام جديد.

رابعا: كتابة البيانات الخاصة بالسيارة في الخانة المخصصة لها ومن ثم الضغط على كلمة إستعلام.

خامسا: تلقائيا سوف يقوم الموقع بعرض قيمة المخالفات الخاصة بالمركبة والغرامات الموقعة على صاحب المركبة.

سادسا: يستطيع المواطن إختيار خدمة السداد الإلكتروني ومن ثم الضغط على تأكيد عملية الدفع.

سابعا: بعد ذلك سوف تظهر رساله توضح أن عملية سداد الغرامة تمت بنجاح.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 في العراق

قامت مديرية المرور العامة في العراق بتحديد قيمة الغرامة التي يتم توقيعها على قائد المركبة والتي تختلف قيمتها من حيث نوع المخالفة وتتراوح قيمة تلك الغرامة ما بين 1000 دينار إلى 10000 دينار عراقي، وتكون قيمة تلك الغرامة كالآتي: