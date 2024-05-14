يمكنك الآن مشاهدة توم وجيري حلقات جديدة، ثبت الآن تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry على جميع الأقمار 2024، تعد قناة توم وجيري واحدة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى ممتعاً وترفيهياً للأطفال من جميع الأعمار، تمتاز هذه القناة بعرض أفلام ومسلسلات الكرتون التي تعتبر من الكلاسيكيات الخالدة، حيث تجمع بين الفكاهة الساحرة والمغامرات المثيرة التي تجذب انتباه الصغار وتشد أنظارهم، مع تركيزنا على توفير بيئة آمنة وتعليمية للأطفال، فإن هذه القناة تعتبر واحدة من أهم الوجهات الترفيهية التي يمكن للأهل الاعتماد عليها لتقديم تجارب ممتعة وتعليمية لأبنائهم.

ثبت الآن تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry على جميع الأقمار 2024

نضعكم الآن أمام توم وجيري حلقات جديدة، ثبت الآن تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry على جميع الأقمار 2024، ولكي تتمكن من تثبيت قناة توم وجيري على جهازك، لكي يستمع بها إطفالك يجب عليك تثبيت الترددات التالية:

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات:

التردد : 12149.

معدل تصحيح الخطأ : 6/5.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري على قمر العرب سات

التردد : 11315.

كما يكون معامل الاستقطاب للقناه : أفقي.

ويأتي معامل تصحيح الخطأ : 5/6

معدل الترميز للقناة : 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد

وبعد أن تعرفتم مما سبق على توم وجيري حلقات جديدة، ثبت الآن تردد قناة توم وجيري الجديد Tom and Jerry على جميع الأقمار 2024، ننتقل بكم الآن لنصل إلى خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد وذلك من خلال ما يأتي: