نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع وزارة التربية العراقية pdf.. شوف درجاتك كاملة

يرغب معظم الطلاب في معرفة موعد نتائج الثالث متوسط، حيث تعد مرحلة الصف الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية داخل دولة العراق ومع اقتراب بداية امتحانات الثالث المتوسط يتساءل معظم الطلاب عن الموعد المحدد لإعلان النتيجة، حيث قد وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج على رابط موقع الوزارة فور الانتهاء من رصدها، وسوف نشير لكم في ذلك المقال إلى موعد إعلان النتيجة مع توضيح أهم التحضيرات لبدء الامتحانات.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط الدور الأول

لقد وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024، في الموعد المحدد لها وسوف نشير إليكم إلى أهم تصريحات الوزارة في النقاط التالي.

لقد وضعت وزارة التربية العراقية أنه سوف يتم البدء في تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الاول لعام 2024 بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

كما أشارت أيضا إلى أنه يتم مراجعه الدرجات بعد رصدها والتأكد من صحتها وفقا لكل محافظة داخل العراق.

حيث بمجرد أن تنتهي أي محافظه من رصد درجاتها ومراجعتها سوف يتم الإعلان عنها ورفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

كما أشارت الوزارة أيضا وحذرت أنه يجب عدم إتباع أي مواقع مضلله أخرى حول الإعلان عن النتيجة.

امتحانات الصف الثالث المتوسط

صرحت وزاره التربية والتعليم العراقية عن اقتراب بداية امتحانات الصف الثالث المتوسط، وبعدها يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط، وقد أشارت عن التجهيزات التي قد تم إعدادها لبدء هذه الامتحانات.