طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس gta san andreas علي الاندورويد والايفون

لعبة جاتا سان اندرياس هي واحدة من أشهر الألعاب التي تأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والإثارة وتعتبر لعبة GTA San Andreas هي اللعبة الأولى وذلك بسبب عدد التحميلات الهائلة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات سهلة لتحميل وتثبيت لعبة GTA San Andreas للجوال بآخر تحديث سواء الاندرويد او الايفون.

طريقة تنزيل لعبة gta san andreas على أجهزة الأندرويد

ابحث اولا عن تطبيق Google Play على هاتفك الذكي وقم بفتحه.

ثم اضغط على خانة البحث في المتجر واكتب “GTA San Andreas”.

من بين النتائج التي تظهر، اختر لعبة “GTA San Andreas” من Rockstar Games.

تأكد من مراجعة معلومات اللعبة مثل التقييمات ومتطلبات النظام قبل التثبيت.

بمجرد بدء التنزيل، ستظهر شريط تقدم يوضح مدة الوقت المتبقية.

بمجرد اكتمال التنزيل، ستجد رمز اللعبة على شاشة هاتفك. اضغط عليه لبدء اللعب.

طريقة تحميل على أجهزة الآيفون