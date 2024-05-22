هيخلصوا قبل بتوع الرياضة|..جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي العام الدراسي 2024 في مصر

علاء محمد تاريخ النشر
هيخلصوا قبل بتوع الرياضة|..جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي العام الدراسي 2024 في مصر
جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي

جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي الذي أعلنت عنه  وزارة التعليم في مصر، حيث أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة سوف تبدأ في تاريخ 22 يونيو 2024 لكافة التخصصات سواء العلمي أو الأدبي وحرصت الوزارة على وضع جدول مناسب للشعبتين على أن يكون بين كل مادة وأخرى وقت مناسب لكي يتمكن الطلاب من مراجعة كل مادة قبل امتحانها.

جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2024، ويكون الجدول الزمني كما يلي:

  • يبدأ الطلاب امتحان المواد الإضافية التي لا يتم إضافتها إلى المجموع في يوم 10 يونيو 2024 قبل إجازة عيد الأضحى في كافة أنحاء الجمهورية.
  • بعدها تبدأ الامتحانات في يوم 22 يونيو 2024 للامتحانات التي تضاف للمجموع.
  • يكون آخر يوم في امتحانات شعبة الأدبي يوم 17 يونيو 2024.
جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي
جدول امتحانات ثالثة ثانوي أدبي

امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي 2024

حددت وزارة التعليم أن الامتحانات ستكون وفقًا لما أقرته الوزارة ويكون نظام الامتحانات مطابقًا للعام الماضي، ويكون جدول امتحانات شعبة الأدبي كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي 2024
امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبي 2024
  • التربية الدينية بالإضافة إلى التربية الوطنية يكون يوم 10 يونيو 2024.
  • الإقتصاد والإحصاء يكون بتاريخ 12 يونيو 2024.
  • اللغة العربية يوم السبت بتاريخ 22 يونيو 2024 بالإضافة إلى امتحان التربية الوطنية.
  • اللغات الأجنبية مثل (الفرنسية أو الألمانية) تكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.
  • التاريخ يكون في يوم السبت 29 يونيو 2024.
  • اللغة الإنجليزية يكون في يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024.
  • الجغرافيا في يوم السبت 6 يوليو 2024.
  • علم النفس يكون بتاريخ 10 يوليو 2024 يوم الأربعاء.
  • الفلسفة والمنطق يكون في تاريخ 17 يوليو 2024 يوم الأربعاء.
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علاء محمد

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