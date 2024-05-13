عاجل!! تعرف على موعد صرف مرتبات مايو 2024 والزيادة المقررة بعد رفع الحد الأدنى للأجور

عقب رصد زيادة كبيرة في عمليات البحث عير مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بموعد صرف مرتبات مايو 2024، وتضمنت كافة التساؤلات وعمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي معرفة الموعد الرسمي لصرف المرتبات الخاصة يشهر مايو 2024، حيث من المقرر صرف المرتبات بزيادة ورفع الحد الأدنى للأجور التي أقرها رئيس الجمهورية في مارس الماضي، لجميع للعاملين في القطاع العام والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وذلك كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي وجهت بها الحكومة المصرية وزيادة الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف مرتبات مايو والزيادة المقررة

ووفقًا للبيان الذي نشره المتحدث الرسمي لوزارة المالية، سيتم تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 قريبًا، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة المالية، كما أنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بصرف مرتبات العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع العام خلال عشرة أيام اعتبارًا من يوم الخميس بعد القادم الموافق 23 مايو 2024، لجميع القطاعات في الدولة، وسيتم الصرف باستخدام ماكينات الصرف الآلي البنكية والمنتشرة بجميع الشوارع والمناطق، وفروع مكاتب البريد المصري.

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