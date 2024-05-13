لمُتعة فائقة.. ثبت تحديث ببجي موبايل 3.2 PUBG MOBILE على الأجهزة اللوحية بتِلك الطريقة

تحديث ببجي 3.2 الجديد يشغل بال المواطنين في الوقت الحالي، حيث مستخدمي اللعبة يبحثون عن آخر تحديث ببجي موبايل، وذلك للاستفادة من المزايا الجديدة المُضافة إلى اللعبة والاستعداد، فدعونا نوضح لكم كيفية تحميل تحديث ببجي 3.2 الجديد وأبرز مُميزاته، فتابعوا سطورنا عبر البديل.

تحديث ببجي موبايل الجديد

اشتهرت لعبة ببجي الفترة الأخيرة وأصبحت الآن واحدة من أشهر ألعاب القتال على الساحة، وتعمل الشركة جاهدة على تحديث اللعبة بشكل مُستمر، وذلك لتجذب لاعبين أكثر للعبة، وفي نفس الوقت يتمتع المستخدمين بمتعة فائقة أثناء اللعب، ويأتي التحديث الجديد بمزايا جديدة ولعل أبرزها ما يلي:

طابع جديد ضمن وضع سماء العجائب.

ميزة تشييد منزل الأحلام.

التحديثات الخاصة بعالم العجائب للمدينة الساحرة أصبحت الآن متاحة.

موسم جديد للعبة كليًا.

الكثير من الخرائط المميزة والأسلحة داخل اللعبة.

وعدد آخر من المزايا التي تم إضافتها والتي ستكتشفها كلاعب عند تحميل اللعبة وتثبيت التحديث الجديد والاستمتاع به، لذا حاول أفرغ ذاكرة التخزين المؤقتة الخاصة بجهازك واستمتع بتحديث ببجي الأخير.

كيفية تنصيب تحديث ببجي موبايل

تم إتاحة تحديث ببجي 3.2 للاعبين من أجل تثبيته والاستمتاع بالمزايا المُقدمة للمواطنين من خلاله، ويمكن تثبيته على أجهزتكم بالسير على الخطوات التالية:

التوجه في البداية إلى المتجر الموجود في جهازك اللوحي، سواء App Store أو GOOGLE PLAY .

أو . بداخل مربع البحث أضف كلمة ببجي.

اضغط على تحديث أو تنزيل وقم بتثبيت التحديث الجديد الخاص باللعبة.

بمجرد التنزيل على جهازك، ستتمنع بالمزايا الإضافية التي تم إضافتها مُؤخرًا إلى اللعبة.