“توزيع 150 مليون دينار الان”.. “مصرف الرافدين” يُعلن خبر هام للموظفين

قام مصرف الرافدين مؤخرًا بفتح باب التقديم على السلف الإلكترونية التي تشمل العديد من المواطنين بمختلف محافظات العراق، حيث إن من أبرز هذه التمويل سلفة بـ 150 مليون دينار عراقي، يتم صرفها لجميع الموظفين العاملين في المهن الطبية وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحق لها التقديم على سلفة الرافدين، وفقًا لمجموعة من الخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية التقديم على سلفة الرافدين 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التقديم على السلف الإلكترونية التي يوفرها مصرف الرافدين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى أحد فروع المصرف على مستوى الدولة لغرض التقديم على السلفة.

أو إمكانية التقديم إلى التطبيق الخاص بالمصرف.

بعدها ستتمكن من الإطلاع على كافة الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالحصول على السلفة.

ويمكنك تقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي لمصرف الرافدين مع إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب الحصول على السلفة.

تفاصيل سلفة الرافدين

وتتمثل أبرز التفاصيل الخاصة بالحصول على سلفة مصرف الرافدين في دولة العراق، وفقًا للأتي:-