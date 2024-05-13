انخفاض هائل في سعر الذهب في مصر اليوم بالتزامن مع تراجعه في الأسواق العالمية

شهد سعر الذهب في مصر انخفاض اليوم، 13 مايو 2024، متأثر بالتراجع الذي شهدته أسواق الذهب العالمية، حيث يأتي هذا الانخفاض في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، التي قد تلقي الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي.

سعر الذهب في مصر اليوم

تفاصيل الأسعار المحدثة للذهب في مصر اليوم كما نشرتها الشعبة العامة للذهب، تراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر خلال تداولات المنتصف، متأثر بالانخفاض العالمي، بالنسبة لعيار 24، فقد تراجع متوسط سعر الذهب إلى 3,537 جنيها في تعاملات الصباح.

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24، البيع: 3,537 جنيها، الشراء: 3,560 جنيها

عيار 22، البيع: 3,242 جنيها، الشراء: 3,263 جنيها

عيار 21، البيع: 3,095 جنيها، الشراء: 3,115 جنيها

عيار 18، البيع: 2,653 جنيها، الشراء: 2,670 جنيها

عيار 14، البيع: 2,063 جنيها، الشراء: 2,077 جنيها

عيار 12، البيع: 1,769 جنيها، الشراء: 1,780 جنيها

الأونصة، البيع: 110,005 جنيها، الشراء: 110,716 جنيها

الجنيه الذهب، البيع: 24,760 جنيها، الشراء: 24,920 جنيها

الكيلو، البيع: 3,537,143 جنيها، الشراء: 3,560,000 جنيها

سعر الذهب اليوم

تم تسجيل تراجع في متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين بالنسبة لعيار 18، حيث انخفض إلى 2,653جنيها، مقارنة بالسعر الذي سجله في تعاملات الصباح والذي كان 2,670 جنيها.

أما بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم، فقد شهد أيضا تراجع حيث بلغ 24880 جنيها، بعد أن سجل 25040 جنيها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية وفقًا لما كشفه الخبير أمير رزق:

عيار 21

سعر الجرام بين 3,095 إلى 3,115 جنيها

قيمة المصنعية بين 60 إلى 110 جنيهات

عيار 18

سعر الجرام بين 2,653 إلى 2,670 جنيها

قيمة المصنعية بين 80 إلى 190 جنيها