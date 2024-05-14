ماكو شگو طرق شحن كوينز بيس 2024 eFootaball pes المجانية والمدفوعة

يبحث مجربي لعبة أي فوتبول بيس eFootaball pes عن طرق شحن الكوينز المجاني والمدفوعة، حيث من خلال الحصول على تلك العملات ستتمكن من شراء اللاعبين وتجديد عقودهم والحصو لعلى العديد من المزايا بالتحديث الأخير للعبة، ولذلك سنطلعك اليوم على طرق مختلف لشحن الكوينز سواء المجانية أو الطرق المدفوعة عبر الهاتف المحمول.

طرق شحن كوينز بيس 2024

يمكن شحن كوينز بيس على حسابك بسهول من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح اللعبة على هاتفك المحمول واضغط على زر “مهام” أو “match”.

ومن الخيارات قم بالضغط على زر “ماتش باص”.

ومن القائمة الظاهرة لك اضغط على خيار “شحن كوينز اي فوتبول”.

طريقة شحن كوينز بيس للهاتف المحمول

من السهل القيام بشحن كوينز بيس على هاتفك المحمول بشكل مجاني من خلال الحصول على كوينز اللاعبين الشهري، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح لعبة أي فوتبول بيس على الهاتف وتأكد من اتصال الهاتف بخدمة الإنترنت.

ومن خيارات القائمة اضغط على “match” واختار بعدها “إيفنتس”.

ثم سيظهر لك عدة خيارات أخرى اختار منها ” worldwide club”.

وسوف تظهر لك مجموعة من التحديثات للاعبين وبتحقيقها ستتمكن من الحصول على 200 كوينز على كل لاعب.

طريقة شحن أي فوتبول بيس بالعملة المعدنية

بعد التعرف على الطرق المجانية والمدفوعة لشحن لعبة أي فوتبول بيس يمكننا التعرف على طريقة شحن أي فوتبول بيس بالعملة المعدنية من خلال الآتي: